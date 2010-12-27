В Выборге состоялась городская акция "Жизнь без границ"

В пятый раз горожанам дали возможность почувствовать на себе проблемы людей с ограниченными возможностями. На интерактивных площадках желающие могли почувствовать сложность управления инвалидной коляской, пройти курс языка жестов, а также преодолеть небольшую полосу препятствий "на ощупь".

В Выборге в пятый раз состоялась социальная городская акция "Жизнь без границ", направленная на привлечение внимания горожан к проблемам людей с ограниченными возможностями, а также на поиск способов улучшить для них городскую среду. На акции собрались представители выборгских обществ инвалидов, молодежные активисты, а также городские депутаты.

Началом акции традиционно стало шествие участников по центральной аллее парка Ленина, а также мероприятие в сквере у библиотеки А. Аалто. Перед собравшимися выступили руководитель общественной организации "Фаворит плюс" Евгений Мокрецов и муниципальный депутат Александр Ларичев. Представитель муниципального управления рассказал о сотрудничестве комиссии по социальным вопросам совета депутатов МО "Город Выборг" и выборгских обществ инвалидов, а также о продвижении в решении волнующих инвалидов проблем.

Пятый год проводится акция, которая призывает граждан обратить внимание на проблемы людей с ограниченными возможностями, не оставаться равнодушными. Отрадно, что в этом всегда участвует наша молодежь - депутат МО "Город Выборг" Александр Ларичев

В ходе акции желающие смогли ощутить мир так, как его ощущают люди с ограниченными возможностями. На интерактивных площадках, подготовленных организаторами, участники прошли испытания на инвалидной коляске, костылях, преодолели полосу препятствий с повязкой на глазах, а также освоили основы жестового языка с помощью приглашенных волонтеров. Подобное поргужение позволяет горожанам лучше понять проблемы инвалидов и проникнуться необходимостью их решения.

Ежегодная акция проходит по инициативе комиссии по социальным вопросам при совете депутатов МО "Город Выборг". Среди основных целей - привлечение внимания граждан к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья.

По материалам пресс-службы администрации МО "Выборгский район"