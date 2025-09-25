На конкурсе "Строймастер" волонтер сделал предложение руки и сердца под аплодисменты строителей

Девушка, находившаяся на связи по телефону, ответила согласием.

Необычный романтический момент произошел во время церемонии открытия профессионального конкурса "Строймастер". Молодой волонтер из Колледжа метростроя Евгений Васильченко неожиданно попросил слово у микрофона после традиционного удара в рынду, знаменующего начало соревнований.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", при экспертах, участниках и гостях молодой человек сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Девушка, находившаяся на связи по телефону, ответила согласием.

Финалисты конкурса "Строймастер" встретили новость бурными аплодисментами и поздравлениями. По словам очевидцев, этот трогательный момент создал особую атмосферу и вдохновил участников на выполнение конкурсных заданий.

Инцидент стал первым случаем в истории конкурса, когда волонтер использовал официальную церемонию для столь важного личного события. Такой нестандартный подход добавил соревнованиям особого тепла и человечности.

Видео: Telegram/ НОСТРОЙ. Строймастер и ИТР