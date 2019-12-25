Подержанные авто в Петербурге можно будет приобрести со скидкой до 40%

Величина скидки будет варьироваться в зависимости от срока нахождения автомобиля на площадке и его технического состояния.

В крупных городах России, включая Петербург и Москву, планируется открытие специальных хабов, где лизинговые компании будут продавать подержанные автомобили со скидками от 5% до 40%. Такую информацию опубликовали "Известия".

Здесь представят изъятые транспортные средства разных категорий — легковые авто, грузовики, машины из таксопарков и служб доставки. Величина скидки будет варьироваться в зависимости от срока нахождения автомобиля на площадке и его технического состояния.

Так, компания "Газпромбанк Автолизинг" отметила, что первый подобный проект на 300 автомобилей успешно стартовал в Ростове-на-Дону нынешней осенью. Теперь руководство намерено распространить этот опыт и создать аналогичные хабы в других регионах.

По словам представителей компании, собственные автосалоны позволят значительно увеличить продажи, минимум вдвое превысив предыдущие показатели.

При этом отмечается, что количество изъятых транспортных средств на российском рынке на сегодняшний день превышает отметку в 50 тысяч единиц.

Фото: Piter.TV