Студенты-отличники с инвалидностью из Ленобласти будут получать по 30 тыс руб ежемесячно

Губернатор области подписал распоряжение о назначении новой стипендии.

Галва Администрации Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о назначении ежемесячной стипендии для студентов с инвалидностью, которые учатся на "отлично", – следует из сообщения в Telegram-канале губернатора.

Размер новой региональной правительственной стипендии составляет 30 тыс рублей.

В списке именных стипендий – студенты Подпорожского политехнического техникума, колледжа при Межрегиональном центре реабилитации лиц с проблемами слуха, Борского агропромышленного техникума и ЛГУ им.Пушкина. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

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Фото: Telegram / Александр ДроZденко