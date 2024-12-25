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Студенты-отличники с инвалидностью из Ленобласти будут получать по 30 тыс руб ежемесячно
Сегодня, 17:00
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Студенты-отличники с инвалидностью из Ленобласти будут получать по 30 тыс руб ежемесячно

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Губернатор области подписал распоряжение о назначении новой стипендии.

Галва Администрации Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о назначении ежемесячной стипендии для студентов с инвалидностью, которые учатся на "отлично", – следует из сообщения в Telegram-канале губернатора.

Размер новой региональной правительственной стипендии составляет 30 тыс рублей.

В списке именных стипендий – студенты Подпорожского политехнического техникума, колледжа при Межрегиональном центре реабилитации лиц с проблемами слуха, Борского агропромышленного техникума и ЛГУ им.Пушкина.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

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Фото: Telegram / Александр ДроZденко

Теги: именные стипендии, студенты с инвалидностью
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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