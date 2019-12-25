ЦБ сохранил ключевую ставку на 14% и прервал цикл снижения

Банк России сделал паузу в снижении ставки, оставив её на 14%.

Банк России по итогам заседания 11 сентября 2026 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор сделал паузу после нескольких снижений подряд. Соответствующее решение опубликовано на сайте ЦБ.

В заявлении указано, что дальнейшие шаги по ставке будут зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.

Банк России объяснил своё решение существенным усилением ценового давления в последние месяцы. По оценке регулятора, устойчивый рост цен ускорился до 5–6% в пересчёте на год. Основная причина — временное сокращение производственных мощностей в отдельных отраслях.

Ключевая ставка оставалась на историческом максимуме 21% с октября 2024 года более семи месяцев. В июне 2025-го ЦБ впервые почти за три года снизил её — сразу на 100 базисных пунктов, до 20%. Затем снижение продолжилось: в июле 2025 года — до 18%, в сентябре — до 17%, в октябре — до 16,5%, в декабре — до 16%.

В 2026 году цикл смягчения не остановился. В феврале ставку опустили до 15,5%, в марте — до 15%, в апреле — до 14,5%, в июне — до 14,25%, а в июле — до 14%. Суммарно за год с небольшим ставка упала на 7 процентных пунктов — с 21 до 14%.

Ранее мы сообщали, что в июне в Петербурге зафиксировали рост потребительских цен на 0,83 процента относительно предыдущего месяца.

Фото: сайт ЦБ РФ