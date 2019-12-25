Зрители шоу Малахова встали на сторону Безбородовой в деле об "избиении" сына Стаса Пьехи

В комментариях под выпуском шоу "Прямой эфир" подавляющее большинство зрителей верят, что Ирина Безбородова не била мальчика. По мнению людей, звездная семья Пьехи и Горчаковой должна лучше заботиться о сыне.

В эфир канала "Россия-1" вышло шоу Андрея Малахова "Прямой эфир", посвященное инциденту с участием сына певца Стаса Пьехи. Судя по отзывам зрителей, аудитория встала на сторону 53-летней петербурженки Ирины Безбородовой. Практически все популярные комментарии под видео на YouTube сводятся к тому, что Стасу Пьехе и Наталье Горчаковой следует уделять больше времени воспитанию звездного ребенка. Вот лишь некоторые из таких отзывов, собравших наибольшее число "лайков". В них люди сомневаются в подлинности справки о полученных мальчиком травмах, а также в версии о том, что соседка жестоко избила Пьеху-младшего из-за проколотого бассейна.

Стас это очевидно справка левая. Из видео понятно ребенка никто не бил. Ребенка нужно учить ценить вещи темболее чужие. Некрасиво вешать на женщину троих детей незаслуженно уголовку. Это Стас вас не красит . Темболее ребенок реальный хулиган Нинель Калабердина Надо больше внимания уделять ребенку.Почему он бегает по чужим домам?Если маме некогда ,наймите воспитателя. Елена Кочеткова Бывшей жене Стаса ни единому слову не верю.Ребенок растет гипер активным ему нужно больше внимания родителей,то что он сделал это не шалости за это надо наказыватьи проводить вьспитательную работу. Tamara Sturz Сегодня этот Петя проткнул бассейн, завтра проткнет какому-нибудь ребёнку глаз. Мальчик растёт очень агрессивным, а родителям все равно. Мамаша в первую очередь должна была отреагировать и я считаю правильным наказать своего ребёнка, чтобы он понимал, что он сделал плохо, а вместо неё это сделала соседка Любовь Волкова

При этом инстадиву Наталью Горчакову заподозрили в хайпе на собственных детях. По мнению значительной части комментаторов, модель могла развязать шумиху вокруг незначительного инцидента с целью привлечения новых подписчиков.

Кто-то из "умных" экспертов сказал,что Ирина пиарится! Только не объяснил,зачем домохозяйке пиар,а вот неудавшейся модели Горчаковой этот пиар ох как нужен! Вот она и старается! Lora Lord Маме не инстограм снимать надо, а ребенком заниматься, его воспитанием. Растет маугли-по соседям бегает, взрослым хамит. Сейчас ему 7, а что будет в 17? Блин, отключи телефон, почитай с ребенком книгу, погуляй в лесу, приготовь что-то вкусное-угости соседских детей. Детям надо уделять время, заботу, любовь. А Петя растет как бурьян в огороде. Светлана Кушнир А почему Княгиня не воздействовала на своего ребенка, когда он разрисовывал и врывался в чужие дома без спроса ?) В данном случае, я на стороне жены судьи, она взяла себя в руки и отвечала аргументированно на все вопросы. fler d orange Как я понимаю, вся проблема в матери Пети. Дети - это наше отражение, поведение этого ребёнка, отражение внутреннего мира его мамы. Несомненно одно, родители должны уделять ему гораздо больше внимания. Пусть няньку ему наймут, пусть на ней верхом ездит. Наверное ни одна нянька не приживается. Invictus

Напомним, ранее соседи по даче рассказали о своей версии случившегося. Их интервью каналу Piter.TV перевернули представление об инциденте. В частности, появилась версия о том, что Ирина Безбородова схватила мальчика за руку ради защиты собственного 9-месячного ребенка. Кроме того, знакомые Горчаковых поделились спорными методами воспитания звездного ребенка, который якобы неоднократно устраивал в дачном поселке неприятные сюрпризы для местных жителей.

Видео: Россия-1