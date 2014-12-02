Она его не била – cоседи рассказали свою версию "нападения" на сына Стаса Пьехи

Арендаторы элитного дачного комплекса не исключают, что шумиха вокруг инцидента с сыном популярного певца была затеяна ради хайпа. Очевидцы поделились своей версией чрезвычайного происшествия, а также его предысторией.

Жители коттеджного комплекса под Петербургом впервые поделились подробностями инцидента между семьей инстадивы Натальи Горчаковой и петербурженкой Ириной Безбородовой. Очевидцы рассказали о запутанной предыстории конфликта, в центре которого оказался сын модели и певца Стаса Пьехи. Напомним, что звездная семья обвинила соседку в жестоком избиении мальчика из-за испорченного бассейна. Однако у соседей – своя версия случившегося. Оказывается, все лето элитный дачный поселок буквально жил на пороховой бочке – и дело было вовсе не в бассейне. Июльское ЧП – лишь одного из многих пугающих происшествий с участием мальчика. Просто раньше в качестве пострадавших выступал не Пьеха-младший, а другие обитатели поселка. Среди таких происшествий, по словам соседей, значатся нанесение ущерба чужому имуществу, проникновения в дачные домики местных жителей и даже нападения на малолетних детей. Сама же Ирина Безбородова в этой истории, судя по всему, просто защищала своего 9-месячного ребенка. В эту версию верят сразу несколько человек, близко знакомых с обеими семьями. Впрочем, обо всем по порядку.

Напомним, что описываемый конфликт разгорелся на территории элитного коттеджного комплекса в Рощино 18 июля 2021 года. Социальные сети облетело видео, в котором Ирина Безбородова якобы признает вину в нападении на мальчика. Многие обратили внимание – начало ролика подозрительно обрезано. А вскоре один из очевидцев опроверг факт нападения на ребенка. По его словам, мальчика просто оттащили за руку, а сам он – не пострадал. Удивили общественность и записи камер наблюдения. Как оказалось, сразу после поломки бассейна мальчика никто не трогал. А скандальная сцена разборок из соцсетей произошла только через час после порчи имущества. Даже в тот момент ребенок вел себя как абсолютно здоровый парень без признаков ужасных побоев. Бегал, прыгал, доламывал бассейн и качался на качелях, но совершенно не боялся свою "обидчицу".

Именно эти противоречия стали поводом для собственного расследования нашей редакции. Мы предложили высказаться о случившемся людей, которые либо проживали в соседних домах с героями описываемых событий, либо находились в день инцидента на территории дачного поселка. Их рассказ переворачивает представление о случившемся. Оказывается, не только у скандального видео оборвано начало – за кадром осталась долгая и непростая история отношений семьи Горчаковых и других обитателей коттеджного поселка.

Просто у нас – звездный ребенок

Елена Васильева – хозяйка коттеджа, расположенного неподалеку от домика Горчаковых. По ее словам, семья инстаграм-звезды приезжает сюда на лето уже второй год подряд. И каждый раз отдых в Рощино не обходится без инцидентов с участием ребенка. Все прошлое лето женщина наблюдала за опасными играми соседского сына на территории собственной стройки. Пьеха-младший без спроса проникал к строящемуся домику утром, днем и вечером, просьбы и выговоры не помогали. Соседка несколько раз обращалась к матери мальчика за помощью, но та якобы игнорировала ее предупреждения.

В прошлом году они тоже здесь отдыхали, и ее мальчик Петя на нашей стройке постоянно присутствовал. Я постоянно делала замечания маме и ребенку, так как здесь стройка идет, может быть опасно. Но реакция мамы была такая "ребенок звездный, ему замечания делать бесполезно". Я считаю, что стройка есть стройка, и родители должны присматривать за детьми. Елена Васильева, хозяйка коттеджа

Попустительство родителей привело к серьезным проблемам. Уже летом 2021 года мальчик вместе с младшим другом проник на территорию свежепостроенного домика. По словам Елены, он измазал только что покрашенный коттедж красной краской и внутри, и снаружи. Удалить последствия такого хулиганства у женщины не получилось до сих пор. Семья Горчаковых даже не подумала принести соседям извинения. Опять сработал эффект "звездного мальчика".

Одна мама призналась, Ирина, пришла принесла извинения, заставила ребенка извиняться. Другая мама даже никакой реакции не проявила. Я вот только недавно выяснила, что ее зовут Наталья...



Получается, бассейн – не первый случай порчи чужого имущества. Но все-таки это просто предметы, неодушевленные сущности. Ситуация стала накаляться, когда речь зашла о здоровье других детей. В опасные игры все чаще и чаще вовлекались соседские ребята. И здесь уже начали возмущаться даже самые терпеливые обитатели поселка. Даже те из них, кто симпотизировал мальчику, дружил с его родителями.

Он бегал, кидал камни. Мою внучку Василису несколько раз бил шлангом от бассейна, который потом сломал. Когда он стал внучку бить кочергой от мангала, мы прекратили это общение, запретили это общение. Елена Китаева, соседка

Симптоматично, что нападения на детей не прекратились даже после той самой истории с "избиением" Пьехи-младшего. По словам семейства Китаевых, уже на следующее утро "травмированный" мальчик забросал камнями соседских девчонок.

Они играют на детской площадке, приходит Петя, начинает кидать в них камни. Они забираются на верхний домик и начинают его прогонять. Мы не хотим с тобой играть, иди к себе в домик, не надо здесь быть. Тут выбегает его бабушка и начинает кричать, что мои дети буллят ее Петю. И в такую встает сразу жесткую защиту, что я просто прервала разговор с мамой Пети, мы ушли. У нас не было желания в этом оставаться. Софья Китаева, соседка

Как результат – задолго до случая с бассейном часть местных родителей ограничила общение со звездным мальчиком.

Эти крики "я тебя убью", какая-то немного не детская агрессия была в этом. Наши дети сами в какой-то момент постарались от него отойти, играть с ним поменьше, но, конечно, играли в итоге все равно, так как детская площадка у коттеджей одна, да и двор один. Софья Китаева, соседка

Мальчик заходит в дом

Возможно, в этот момент еще можно было все исправить. Соседи признаются, что Петя Пьеха производил на них впечатление умного, талантливого и интересного мальчика. Он быстро увлекал других детей, нравился ребятишкам. Вопросы вызывало только Петино понимание личных границ своих сверстников, да и в целом понимание границ допустимого. Возмущало скорее не его поведение, а отсутствие должного контроля со стороны Горчаковых-родителей за его безбашенными поступками. Но никто так и не объяснил несовершеннолетнему, почему с ним стали меньше играть соседские ребята. Вместо этого он сам стал искать общения с людьми... уже в их домах. Дело в том, что оградить своих детей и имущество от беспокойного соседства обитателям коттеджей оказалось не так просто: между домиками на участке попросту нет заборов. Да и двери здесь редко кто закрывает – люди доверяют обеспеченным соседям. И тогда "звездный гость" стал попадать в дома самостоятельно.

У меня была ситуация, сначала случилось со мной, потом с братом. Я просыпаюсь, передо мной стоит Петя. Это такое было немного тревожное чувство… ты открываешь глаза, перед тобой стоит чужой мальчик. Мальчик, мальчик, ты чьих будешь. Потом так мой брат рассказывал, который проснулся (он на втором этаже спал). Говорит, открываю глаза, а там Петя зашел... Софья Китаева, соседка

Очевидцы уверены – именно очередная попытка залезть в чужой дом закончилась для мальчика конфликтом с Ириной Безбородовой. Ранее об этом в СМИ рассказала сама женщина. Якобы через час после инцидента с бассейном она застала Петю Пьеху выходящим из домика, где спал ее годовалый ребенок. Женщина, помнившая о прежних происшествиях, испугалась за младенца, схватила хулигана за руку и вывела на улицу. Видимо, в этот момент мальчик либо упал, либо споткнулся. При этом сразу несколько соседей считают, что никаких побоев ребенку никто не наносил.

Если бы к моему ребенку спящему, годовалому ворвался Петя Пьеха со словами "я хочу убить", как это бывает у него… я не знаю, как бы я поступила. Но она его не била. Она его дернула за руку, он упал на колени. Травм там никаких не было, все остальное – раздуто из ничего. Елена Китаева, соседка

Эту версию подтверждает и адвокат Ирины Безбородовой. По его словам, сторона защиты не отрицает факт инцидента с участием его подзащитной и сыном Пьехи. Вот только речь не идет про избиение. Да и причина у столкновения была более весомой, чем надувной бассейн.

Ириной руководил исключительно страх за своих детей, так как в этот момент в доме спал 9-месячный ребенок Ирины. И после инцидента с карандашом и ряда других инцидентов у нее был реальный страх за своего ребенка. И в этой связи она позволила взять ребенка за руку, чтобы отвести его в сторону к его родственникам. Это был единственный физический контакт между сторонами в тот день. Алексей Станкевич, адвокат Международной коллегии адвокатов "Санкт-Петербург"

От троллинга до чистосердечного признания

Ну а как же быть со словами Ирины Безбородовой в нашумевшем видео, которое ее оппоненты называют признанием вины? Многие обратили внимание – ролик странно обрезан, возможно – вырван из контекста. По словам адвоката, самое главное действительно осталось за кадром.

Ни в коем случае данная фраза не является признанием ее вины. Само видео, которое гуляет по СМИ, является неполным. В полной его версии видно, как Ирина изначально подходит к девушке и эмоционально рассказывает ей о том, в чем ее обвиняют.

Нам удалось найти очевидцы этой ссоры – Саида Камалетдинова подтвердила, что Ирина Безбородова в момент "признания" не без доли сарказма пересказывала обвинения соседей в свой адрес. Троллинг, который без контекста так похож на чистосердечное признание.

Ирина находилась под таким мощнейшим эмоциональным давлением от трех взрослых человек. Одна из женщин при этом вела съемку, я думаю, что любой из нас, даже самый уравновешенный человек, столкнувшись с таким давлением и обвинениями в свой адрес, мог бы демонстративно свое возмущение продемонстрировать. Саида Камалетдинова, очевидец происшествия

Никаких повреждений у мальчика и бабушки свидетельница не разглядела.

Я обратила внимание - что мальчик постоянно находился в поле зрения. На мой взгляд он выглядел как обычный ребенок. Какого-то страха к Ирине не проявлял. Да и бабушка, кстати, была в порядке и очень активно участвовала в процессе. Саида Камалетдинова, очевидец происшествия

Через 15 минут после ЧП мальчик с "сотрясением мозга" стоя качается на качелях

Пока же в деле нет даже официальной судмедэкспертизы. Хотя родные во всех СМИ говорили о том, что факт сотрясения мозга и множественных ушибов у мальчика после нападения был подтвержден документально. По словам адвоката, эксперты только приступают к своей работе – стороны уведомили о запуске процедуры в начале августа. Ну а соседи вспоминают – в первые дни после инцидента Горчаковы даже не думали обращаться к врачам. Именно Софья Китаева, герой нашего интервью, одной из первых предложила тем съездить в травмпункт.

Ни о каких переломанных руках и спинах речи вообще не идет. И мама Пети только на следующий день говорила мне – может быть ехать, в травму, а может быть не ехать.... Я ей тогда и сказала, что безусловно надо ехать, сделать рентген, если есть сомнения, если вам кажется, что у ребенка что-то не в порядке. Софья Китаева

Мать Софьи вспоминает: даже утром 18го июля, за несколько часов до "избиения" она видела на теле мальчика синяки. Это никого не удивляло, ведь он действительно очень любит активные игры и спорт.

После всего этого к нам подбежал Петя. Жив, бодр и здоров. Он бегал вокруг нас, он лично мне сказал, какая интересная складывается ситуация, что из нее можно получить. Я ответила, что ничего получать не надо, просто увела детей от места скандала. Сама я думаю... Как бы это не было все направлено на хайп… Ведь когда это случилось, Наталья сказала – она хочет публичности. Я ответила – вы никогда не задумывались, что хайп в данном случае обернется тем, что он будет против вас? Нельзя пиариться на своем ребенке, это нехорошо, некрасиво. Елена Китаева

Однако настоящую картину происшествия восстановит следствие. Пока что ни одна из сторон не обладает стопроцентными доказательствами вины или невиновности. "Слово Натальи Горчаковой против слова Ирины Безбородовой" – так выглядит ситуация для следствия и суда. Впрочем, теперь к ним добавились и слова еще нескольких очевидцев. Главным же документом в деле должна стать судебно-медицинская экспертиза, которая появится на руках у следствия в течение ближайшего месяца.

Видео: Piter.TV