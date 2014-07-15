Эдита Пьеха планирует дать юбилейный концерт в Петербурге к своему 90 летию

Подготовкой концерта уже занимаются ее близкие.

Народная артистка СССР Эдита Пьеха намерена отметить свое 90-летие большим концертом в Санкт-Петербурге. По информации "КП-Петербург", юбилейное выступление может состояться в 2027 году в БКЗ "Октябрьский", а городские власти готовы оказать поддержку в его организации.

Певица призналась, что уже сейчас испытывает сильное волнение перед возможным возвращением на сцену. По ее словам, каждое выступление всегда сопровождалось для нее переживаниями, поэтому перед концертом ей, вероятно, потребуется успокоительное. Желание принять участие в юбилейном вечере уже выразили Татьяна Буланова, Игорь Корнелюк, дочь артистки Илона Броневицкая и внук Стас Пьеха. Организацией мероприятия занимаются близкие певицы.

Артистка также вспомнила детство, проведенное во Франции во время войны. По ее словам, больше всего ей запомнились бомбежки и расстрелы шахтеров, свидетелем которых она стала в те годы. Говоря о переезде в Ленинград, Пьеха отметила, что поначалу не знала русского языка, поэтому привыкать к новой жизни было непросто. Она также подтвердила, что во время учебы изучала русский язык, используя книгу Карла Маркса "Капитал".

Будущая артистка училась на отделении психологии Ленинградского университета и одновременно выступала в хоре польских студентов. Именно тогда она впервые вышла на сцену Большого зала Ленинградской консерватории. Пьеха рассказала, что в начале творческого пути у нее практически не было сценической одежды. Позже концертные костюмы для нее создавали модельеры Вячеслав Зайцев и Нонна Меликова. При этом певица подчеркнула, что всегда уделяла большое внимание внешнему виду и предпочитала белый цвет, а черные концертные платья никогда не носила.

Артистка также поделилась воспоминаниями о встречах с Юрием Гагариным. По ее словам, во время одного из футбольных матчей она получила травму, после чего космонавт помог ей добраться до медпункта. Кроме того, Эдита Пьеха рассказала, что ее внук Стас Пьеха с детства ездил вместе с ней на гастроли и уже тогда впервые выходил на сцену. Певица отметила, что за многие годы жизни окончательно связала свою судьбу с Петербургом. По ее словам, именно этот город стал для нее родным благодаря его архитектуре, атмосфере и белым ночам.

Ранее мы писали, что Губернаторский симфонический оркестр Петербурга откроет гастрольный тур концертом в Тихвине.

Фото: Официальный сайт Эдиты Пьехи