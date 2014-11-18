Из Петербурга стартовал безостановочный автомарафон на 10 тысяч км

В Ленинградской области в четверг стартовал безостановочный трансконтинентальный автомарафон. Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 10 тысяч километров. За руль сядут журналист, автогонщик, многократный рекордсмен России по автоспорту Андрей Леонтьев и главный редактор автомобильного портала "Авто Mail" Анна Левина.
Как сообщает "ЛенТВ24", суть марафона в том, что участники не будут делать остановок на всём протяжении пути. Маршрут пролегает от Балтийского до Японского моря. Организаторы заявили о намерении побить рекорд пересечения самой большой страны. Акция приурочена к Восточному экономическому форуму.
Ранее мы рассказывали о том, что в праздники самой популярной оказалась парковка в Кронштадте.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все