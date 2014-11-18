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Из Петербурга стартовал безостановочный автомарафон на 10 тысяч км
Вчера, 15:56
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Из Петербурга стартовал безостановочный автомарафон на 10 тысяч км

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Журналист и гонщик бросили вызов безостановочному пробегу через Россию.

В Ленинградской области в четверг стартовал безостановочный трансконтинентальный автомарафон. Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 10 тысяч километров. За руль сядут журналист, автогонщик, многократный рекордсмен России по автоспорту Андрей Леонтьев и главный редактор автомобильного портала "Авто Mail" Анна Левина.

Как сообщает "ЛенТВ24", суть марафона в том, что участники не будут делать остановок на всём протяжении пути. Маршрут пролегает от Балтийского до Японского моря. Организаторы заявили о намерении побить рекорд пересечения самой большой страны. Акция приурочена к Восточному экономическому форуму.

Ранее мы рассказывали о том, что в праздники самой популярной оказалась парковка в Кронштадте. 

Фото: Piter.TV 

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Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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