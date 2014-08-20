В Петербурге было принято решение о крупном соревновании по гонкам дронов

Санкт Петербург стал площадкой для проведения крупных соревнований по гонкам дронов. 18 июля в городе одновременно стартовали 2 турнира, объединившие профессиональных пилотов и студентов.

На стадионе "Петровский" начался всероссийский фестиваль "Победа", который стал первым крупным соревнованием сезона 2026 по гонкам дронов. Участники из разных регионов России соревнуются в скорости, точности и управлении FPV квадрокоптерами в командном и личном зачетах.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что город является одним из лидеров в разработке беспилотных систем, подготовке специалистов и развитии отрасли. По его словам, подобные соревнования помогают опытным пилотам демонстрировать навыки, а начинающим специалистам получать практический опыт.

В Петербурге подготовку кадров для сферы беспилотных авиационных систем ведут 24 вуза по программам высшего и среднего профессионального образования. В 2025 году по этим направлениям обучались более 40 тыс. студентов. Кроме того, свыше 1,5 тыс. человек получают профильное образование в 8 колледжах, подведомственных Комитету по науке и высшей школе.

Параллельно в Спортивно техническом патриотическом центре имени А. В. Суворова проходит 4 этап Студенческой лиги гонок дронов. В соревнованиях участвуют представители 12 вузов и колледжей Петербурга.

Участники студенческого турнира выступают в 4 дисциплинах, рассчитанных на пилотов с разным уровнем подготовки. Этапы лиги проходят ежемесячно с апреля по ноябрь, а победителей определят в финале в декабре.

Организаторы рассчитывают, что до конца 2026 года к проекту присоединятся более 50 образовательных учреждений. В дальнейшем планируется создание школьной лиги гонок дронов.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге начали тестировать электрические мусоровозы.

Фото: Magnific