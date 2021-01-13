Комитет госслужбы Петербурга отметил 35 лет со дня основания

Беглов поздравил Комитет госслужбы с юбилеем.

Комитет государственной службы и кадровой политики Петербурга празднует 35 лет со дня создания. Губернатор Александр Беглов поздравил сотрудников ведомства и отметил их вклад в развитие системы государственного управления.

11 июля Комитет государственной службы и кадровой политики Петербурга отметил 35 лет со дня основания. Ведомство было создано в 1991 году по решению мэра Ленинграда Анатолия Собчака. Сегодня в системе комитета работают около 9000 человек.

Губернатор Александр Беглов поздравил коллектив с юбилеем и отметил, что за прошедшие годы государственная гражданская служба существенно изменилась, сохранив при этом высокий уровень профессионализма, ответственность и ориентированность на интересы города. По его словам, комитет отвечает за координацию кадровой политики во всех органах власти Петербурга.

Ведомство занимается подбором и привлечением специалистов на государственную службу, их оценкой и профессиональным развитием. Кроме того, комитет формирует мотивационную, наградную и антикоррупционную политику. Глава города подчеркнул, что реализуемые комитетом проекты неоднократно становились победителями и призерами различных конкурсов.

Одним из направлений работы стала программа "Время героев Петербурга". Недавно обучение начала третья группа участников СВО, а первые выпускники уже получили дипломы и назначены на должности в системе городского управления.

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Фото: Piter.TV