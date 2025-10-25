Спустя 25 лет в Петербурге задержан подозреваемый в похищении человека и мошенничестве с квартирой

Мужчина, скрывавшийся в Тюмени, признал вину в преступлении, совершенном в 2000 году.

Следователи Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу задержали подозреваемого в похищении человека и мошенничестве с недвижимостью, совершенных в 2000 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в январе-феврале 2000 года фигурант, узнав, что его новый знакомый злоупотребляет алкоголем и не имеет близких родственников, разработал план завладения его квартирой. Злоумышленник похитил паспорт потерпевшего, оформил нотариальную доверенность и договор о передаче долей в жилье. Фигурант совместно с подельником вывез на автомобиле потерпевшего в коммунальную квартиру, где удерживал его против воли, пока тот не подписал договор купли-продажи своей квартиры.

Уголовное дело было приостановлено в 2005 году в связи с розыском обвиняемых. В 2024 году соучастник преступления умер. Благодаря оперативно-следственным мероприятиям второй подозреваемый был обнаружен в Тюмени, доставлен в Санкт-Петербург и признал вину. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Видео: Telegram / СУ СК России по Санкт-Петербургу