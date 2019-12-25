На Северной верфи спустили четвёртый ярусолов-процессор "Гандвик-3"

Новое судно будет ловить и перерабатывать рыбу прямо в Баренцевом море.

На петербургском судостроительном заводе "Северная верфь" состоялся спуск на воду очередного морозильного ярусолова-процессора. Судно получило имя "Гандвик-3" и стало четвёртым в серии, построенной на этом предприятии.

В церемонии принял участие губернатор Александр Беглов. Он отметил, что президент страны неоднократно подчёркивал лидирующую роль Петербурга в отечественном судостроении, и нынешний спуск служит доказательством технологической независимости и промышленного потенциала России.

Новое судно предназначено для промысла в Баренцевом море. Его ключевая особенность – встроенная линия переработки, которая позволяет обрабатывать улов непосредственно на борту без доставки на берег. Глава города обратил внимание, что ярусный метод лова считается одним из самых щадящих для экологии северных акваторий.

Беглов поблагодарил коллектив верфи за профессионализм и выразил надежду на дальнейшее расширение портфеля заказов.

Ранее петербургская "Северная верфь" показала новые промысловые суда.

Фото: пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга