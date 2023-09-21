Рекордный спрос на квартиры в новостройках замечен в Ленобласти

Также наблюдался значительный прирост ипотечных сделок — их общее количество составило 9 561.

Управление Росреестра по Ленинградской области сообщило о достижении максимальных результатов на рынке первичного жилья региона. Так, в октябре 2025 года было зафиксировано оформление 2 614 договоров долевого участия, что стало лучшим показателем за весь год.

Также наблюдался значительный прирост ипотечных сделок — их общее количество составило 9 561. За первые десять месяцев 2025 года динамика рынка продолжает радовать положительными результатами: подписано 18 056 договоров долевого участия и осуществлено 70 658 ипотечных операций.

Октябрь стал знаковым месяцем и для вторичного рынка недвижимости Ленинградской области. Здесь произошло заключение 3 309 сделок купли-продажи жилых домов (+27% по сравнению с сентябрем) и 4 247 сделок с квартирами, что является наивысшим результатом с начала года.

Фото: пресс-служба строительного комитета Ленобласти