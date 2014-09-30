Ученые ВШЭ научились предсказывать вирусность видео по реакции мозга

Секрет вирусных роликов раскрыли через активность мозга

Исследователи из НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург выяснили, что готовность пользователей делиться короткими видео можно предсказать не только по содержанию роликов, но и по физиологическим реакциям зрителей. Результаты эксперимента, проведённого директором Института психологии здоровья Владимиром Косоноговым и исследователем Данилой Шелепенковым, опубликованы в пресс-службе университета.

В исследовании участвовали 28 человек в возрасте 18–29 лет — активные пользователи видеоплатформ. Им показывали 78 русскоязычных роликов, одновременно фиксируя электрическую активность мозга (ЭЭГ), частоту сердечных сокращений, кожную проводимость и активность лицевых мышц. В режиме реального времени участники принимали решение, хотят ли они поделиться видео.

Сопоставив данные с реальной вирусностью роликов (соотношение репостов и просмотров), учёные выяснили: сильные положительные эмоции повышают шансы на распространение. При этом модель, объединяющая ЭЭГ и субъективные оценки готовности поделиться, объяснила 51% различий в вирусности — это на 39% точнее, чем прогнозы только на основе опросов.

"Нейрофизиологические данные не заменили самоотчёты, а стали их дополнением", — отметил Косоногов. По его словам, подход поможет авторам контента точнее понимать аудиторию. Учёные уже проводят аналогичный эксперимент с мемами, результаты планируют опубликовать в 2027 году.

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