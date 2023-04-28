Спектакль "Внимание на меня"

Постановку покажут 15 августа в ДК им. Ленсовета. Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Всегда и во все времена мужчины в "почтенном" возрасте брали в жены почти юных девушек. Молодые женщины часто ищут себе в избранники мужчин намного старше их, и это совсем не означает, что они хотят скорее стать вдовой с огромным наследством. Ведь взрослый мужчина — это стабильность, комфорт, мудрость, сила, влиятельность. Но в любом возрасте мужчины остаются собственниками, и чем больше разница в возрасте, тем острее этот конфликт. Молода, красива, а значит... изменяет?!

Муж решает нанять частного детектива, который выяснит, не нашла ли другого женщина мечты. Но что же делать, если чудаковатый детектив-неумеха влюбился в объект наблюдения? Чем же закончится эта история?

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