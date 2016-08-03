Спектакль "Верная жена"

Постановку покажут 21 августа в Молодёжном театре на Фонтанке. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Эта история об отношениях внутри семьи. Жена узнает о том, что муж изменяет с лучшей подругой, но решает молчать и делать вид, что ничего не происходит. Ее сестра постоянно указывает на то, что муж главной героини подлец и обманщик. Но героиня и слышать ничего об этом не хочет. Она мила и добродушна со всеми, пресекает всякого, кто хочет сказать ей правду, открыть глаза на обман. Однако это странное, казалось бы, поведение продиктовано ничем иным, как поиском ответов на более серьезные вопросы, чем "как он смел". Верная жена пытается выяснить, в какой момент ушла любовь, почему преданность стала условностью и что есть настоящее светлое чувство. Рядом с героиней появляется еще один мужчина, который готов ради нее на все. Чем же закончится эта история... Не все так просто!

Фото: ВКонтакте / Молодёжный театр на Фонтанке