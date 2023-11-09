Спектакль "Сны Галатеи"

Постановку покажут 29 августа в театре "Мастерская". Начало в 19:30. Для зрителей старше 16 лет.

В спектакле Андрея Гаврюшкина по пьесе французского драматурга Лорана Манна сплетаются две истории музыкантов — уличного гитариста и тяжелобольной пианистки. Мужчина человек ведет беззаботную жизнь, относится к музыке как к приятному времяпрепровождению и источнику небольшого заработка, а вот девушка буквально дышит музыкой. Однажды герои встречаются и заводят серьезный, искренний разговор. Лео впервые осознает, кто есть настоящий музыкант, в чем смысл служения искусству и как больно расставаться с ним.

Эти люди никогда не смогут быть вместе: Лео нужна Лина сумасшедшая, одержимая, не такая, как все, а Лина мечтает стать нормальной как каждый вокруг, как все. Чем же обернется для двоих эта история...

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