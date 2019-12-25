Театр "Практика" покажет в Санкт-Петербурге спектакль "Барахло"

В сентябре московский театр "Практика" приедет на гастроли в Санкт-Петербург. На Новой сцене Александринского театра пройдут показы премьерного спектакля "Барахло" в постановке Юрия Квятковского.

Зрители Санкт-Петербурга увидят 18 и 19 сентября на Новой сцене Александринского театра спектакль Юрия Квятковского, поставленный в "Практике" с самыми юными брусникинцами. Артисты больше года исследовали вселенную городских барахолок и изучали характеры её завсегдатаев, пытаясь разгадать суть этого феномена. Спектакль о таком живописном фрагменте городского пейзажа был выпущен при поддержке Яндекс 360.

Разговоры с торговцами и постоянными клиентами блошиных рынков стали основой спектакля об уникальном месте. Об оживленном перекрёстке, на котором встречаются жители разных миров: интеллигенты и маргиналы, страстные коллекционеры и "лишние" люди, мигранты, нищие, бандиты, художники и мажоры. Барахолка — как спрессованный пласт жизни, как квинтэссенция парадоксальности человеческой натуры, в которой уживаются, казалось бы, несовместимые черты и проявления.

Исповеди и беседы "барахольщиков", сцены рыночного быта — настоящая энциклопедия непарадной жизни, разворачивающейся "на обочине" общепризнанных границ успеха. Современные обитатели "блошек" отчасти напоминают героев Горького или Достоевского. А в их биографиях, текстах, представлениях о горе и счастье воспроизводится сложный, противоречивый образ сегодняшней действительности.

Интервью, фото- и видеоархивы, аудиозаписи разговоров, уличных шумов и случайные рыночные "находки" — всё это копилось на Яндекс Диске команды, превратившемся в своеобразную цифровую летопись проекта. Здесь фиксировались результаты и происходил непосредственный творческий процесс — постепенно, от пробы к пробе, рождались тексты отдельных сцен, складывались эскизы декораций, создавалась драматургия спектакля.

"Барахло" — это не только разговоры и яркие персонажи, здесь важна и музыкальная партитура, неочевидно соединяющая песни из репертуара российских и зарубежных звёзд. Взаимодействие разных стилей и жанров, эпох и эстетик — звуковой портрет барахолки, чья пестрая природа соткана из противоположностей и крайностей.

Спектакль вырос из экзамена "наблюдение" на актёрском факультете Школы-студии МХАТ. Так студенты мастерской Марины Брусникиной и Сергея Щедрина продолжают традицию непосредственного, документального, погружения в "здесь и сейчас", а "Барахло" встаёт в один ряд со спектаклями предыдущих курсов — "Это тоже я" и "Транссиб" — в репертуаре "Практики".

"Мы очень любим приезжать в Петербург, такой театральный и насыщенный творческими событиями город. В прошлом году "Практика" провела масштабные гастроли в новом пространстве Левашовского хлебозавода, а в этом с радостью едет на Новую сцену любимой Александринки. На площадку, близкую нашему театру по духу, по поиску молодых имен и новых форм. Спектакль "Барахло" — это премьера вербатима, жанра, с которым "Практика" любит работать и который всегда интересен зрителю, ведь он рассказывает о нашем времени, о сегодняшних зрителях и о внимании к простому человеку с его мыслями, чувствами и насущными проблемами. Настоящая русская культурная традиция, идущая от Гоголя и Достоевского, — это внимание и "вглядывание" в "маленького человека". А где, как не на барахолке, можно столкнуться с потрясающими человеческими судьбами, чтобы потом рассказать про этих людей? Марина Брусникина, художественный руководитель театра "Практика"

Спектакль "Барахло" — это новый вербатим "Практики". Новое большое исследование и отражение человеческого сообщества. Реальное, живое, честное. Как в основе своей, так и в сценическом воплощении. Такой театральной удачей хочется делиться и показывать её как можно большему числу зрителей. К тому же, Санкт-Петербург славится своими блошиными рынками и их любителями — поэтому спектакль Юрия Квятковского кажется нам идеальным выбором для укрепления культурных связей между театром "Практика" и петербургской аудиторией". Елена Кузьмакова, директор театра "Практика"

Спектакль "Барахло" устроен как коллаж или лоскутное одеяло, куда каждый герой привносит свои индивидуальные энергию и интонацию. В нём участвуют люди, только начинающие путь в театре, и этот их взгляд на современную реальность. Некоторым из героев было найдено музыкальное альтер-эго, связанное с характером персонажа или конкретной ситуацией. Таким образом, документальный материал дополняется фантасмагорией, и на этом пересечении команда спектакля пытается зафиксировать наши впечатления от сегодня. Юрий Квятковский, режиссёр

18+

продолжительность 2 часа 45 минут с антрактом



Фото: пресс-служба Яндекс 360 (Женя Потах)