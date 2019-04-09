В Колпино со стрельбой задержали нетрезвого водителя иномарки

Водитель доставлен в отдел полиции и привлечен к административной ответственности.

В Петербурге полицейские с применением оружия задержали нетрезвого водителя на автомобиле Skoda Octavia. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Рано утром инспекторам ДПС поступила информация о том, что по Колпино на автомобиле Skoda Octavia передвигается водитель, проехавший на красный сигнал светофора и не пропустивший пешехода. Через некоторое время сотрудники полиции обнаружили автомобиль и попытались остановить иномарку, однако водитель требований полицейских об остановке не выполнил.

На неоднократные требования сотрудников полиции об остановке лихач не реагировал. Для остановки иномарки инспектор произвел предупредительные выстрелы в воздух и затем прицельные по колесам, в результате чего у дома 5/4 по улице Труда в Колпино автомобиль удалось остановить.

За рулем Skoda в состоянии алкогольного опьянения находился её владелец, 22-летний житель Колпино. Он доставлен в отдел полиции и привлечен к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

Ранее в Сосновом Бору в ходе погони задержали нетрезвого 17-летнего водителя.

Видео: МВД