Петербург занял 11-ю строчку рейтинга регионов РФ по приверженности ЗОЖ
Сегодня, 9:33
Петербург не вошел в первую десятку субъектов России по уровню приверженности населения здоровому образу жизни, передает агентство РИА Новости.

Первое место в рейтинге заняла Республика Дагестан, второе — Чеченская Республика, третье — Республика Ингушетия, поднявшаяся вверх списка с восьмого места предыдущего года. Завершают топ-10 регионы Тульской области, Республики Адыгея и Московской области. Что касается позиций крупных городов, Петербург улучшил свое положение, переместившись с двадцатого места на одиннадцатое, а Москва оказалась на семнадцатом месте.

Рейтинг составлен на основании семи критериев, включающих показатели потребления алкогольной и табачной продукции, уровень распространения наркозависимости, вовлечённость в спортивные активности и качество условий труда.

Ранее мы сообщили о том, что рост случаев алкоголизма и наркомании зафиксировали в Петербурге.

Фото: Pxhere

