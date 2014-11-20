Петербург занял 11-ю строчку рейтинга регионов РФ по приверженности ЗОЖ

Рейтинг составлен на основании семи критериев, включающих показатели потребления алкогольной и табачной продукции.

Петербург не вошел в первую десятку субъектов России по уровню приверженности населения здоровому образу жизни, передает агентство РИА Новости.

Первое место в рейтинге заняла Республика Дагестан, второе — Чеченская Республика, третье — Республика Ингушетия, поднявшаяся вверх списка с восьмого места предыдущего года. Завершают топ-10 регионы Тульской области, Республики Адыгея и Московской области. Что касается позиций крупных городов, Петербург улучшил свое положение, переместившись с двадцатого места на одиннадцатое, а Москва оказалась на семнадцатом месте.

Рейтинг составлен на основании семи критериев, включающих показатели потребления алкогольной и табачной продукции, уровень распространения наркозависимости, вовлечённость в спортивные активности и качество условий труда.

Фото: Pxhere