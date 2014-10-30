В Петербурге в 2025 году появятся 24 школы и 27 детских сада

В рамках программы "Десятилетие детства" Петербург также расширяет возможности для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

В Петербурге делают ставку на развитие образовательной инфраструктуры. Как сообщил губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства 28 мая, в 2024 году в городе уже построены 37 школ и 57 детских садов. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию еще 24 школы и 27 детских садов. Об этом сообщается на портале "Строительный Петербург".

Особое внимание уделяется оснащению учебных заведений. Сегодня 179 школ оборудованы современными лабораториями по таким направлениям, как робототехника, фармацевтика, генетика и аддитивные технологии. Еще 431 школа получила комплекты для проведения лабораторных экспериментов по физике, химии и биологии.

В рамках программы "Десятилетие детства" Петербург также расширяет возможности для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. В ближайшие три года планируется создать 176 специализированных групп в детских садах и 489 классов в школах. Для этого город будет использовать не только новое строительство, но и капитальный ремонт, реконструкцию и переоснащение действующих учреждений.

Один из текущих проектов — строительство новой коррекционной школы на улице Антонова-Овсеенко в Невском районе. Еще одну подобную школу планируют построить в 2026 году на Сиреневом бульваре в Выборгском районе.

Фото: Смольный