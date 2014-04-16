В Петергофе 18 летнего парня обманом втянули в кражу 3 млн руб.

Полиция расследует кражу денег из сейфа в Петергофе.

В Петергофе полиция расследует дело о мошенничестве после пропажи денег из сейфа в частном доме. Молодого человека убедили вскрыть хранилище под предлогом помощи в отмене кредитной доверенности.

В Петродворцовом районе Петербурга правоохранители расследуют уголовное дело после кражи 3 млн руб. из сейфа частного дома в Петергофе.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 10 июля в 10:55 в полицию обратился 24 летний владелец дома на Николаевской улице. Он заявил, что неизвестный проник в жилище и похитил денежные средства из сейфа.

Позже в отдел полиции самостоятельно пришел 18 летний молодой человек. Он рассказал, что неизвестные связались с ним и убедили принять участие в схеме под предлогом аннулирования доверенности на получение кредитов.

По словам юноши, его попросили проникнуть в чужой дом, открыть сейф и забрать находившиеся внутри деньги. После этого средства он должен был передать другому мужчине, который ожидал его рядом с местом происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве. В отношении молодого человека избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас полиция устанавливает личности всех участников произошедшего.

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Фото: Piter.TV