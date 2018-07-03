Движение на Невском проспекте приостановили из-за заблудившегося котенка

Владелец красного Jaguar принял решение приютить питомца, дав ему имя Невский.

Движение транспорта на Невском проспекте было приостановлено из-за заблудившегося котенка, сообщил Telegram-канал "ЗвероПятница".

Малыш беспомощно скакал вд оль дороги, сначала спрятавшись под одной машиной, а позже перебрался под красный Jaguar. Прохожие и автовладельцы объединились, чтобы спасти беднягу, вызвав также сотрудников ДПС.

Котенок оказался настолько напуган, что забился глубоко под капотом роскошного автомобиля. Однако совместными усилиями его извлекли оттуда невредимым. Хозяин машины принял решение приютить питомца, дав ему имя Невский.

Ранее мы сообщили о том, что пожарные спасли мальчика и кошку в Петербурге. Опытный спасатель воспользовался длинной палкой с петлёй, аккуратно зацепил ею шлейку животного и осторожно снял кошку с ветки. Удивительным образом она приземлилась прямо на ноги спасателя, позволив легко удержать её. Несмотря на небольшие приключения, кошка вернулась домой целой и невредимой, хотя и слегка потрясённой, а хозяева впоследствии посетили ветеринарную клинику для профилактики.

Видео: Telegram / ЗвероПятница