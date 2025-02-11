Дрозденко рассказал о спасении девочки из водоёма в Волховском районе

Пострадавшую экстренно доставили в Ленинградскую областную детскую клиническую больницу.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поделился историей спасения школьницы, пострадавшей во время отдыха на водоеме в Волховском районе.

По словам главы региона, трагедия произошла во время развлечений компании подростков: один из ребят спрыгнул с плеч девочки, после чего она ушла под воду и не смогла самостоятельно всплыть на поверхность. Пострадавшую экстренно доставили в Ленинградскую областную детскую клиническую больницу.

За жизнь ребенка боролись сразу несколько медицинских команд: выездные реаниматологи обеспечили безопасную транспортировку, а врачи реанимации круглосуточно стабилизировали состояние пациентки и возвращали ей самостоятельное дыхание (девочку подключали к аппарату ИВЛ). Неврологи оценивали последствия перенесенного поражения головного мозга.

Спустя несколько дней интенсивной терапии пострадавшая была выписана домой.

Комментируя инцидент, губернатор подчеркнул, что ответственность за безопасность детей на воде лежит прежде всего на родителях и взрослых сопровождающих. Он также напомнил, что официальное разрешение на купание в регионе действует только в 21 водоеме на территории восьми районов.

Ранее мы сообщили о том, что на Крестовском острове ребёнок пострадал от удара током в воде.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко