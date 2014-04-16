Петербуржцы чаще всего жаловались на миграцию и ЖКХ

Жители Петербурга и Ленинградской области вошли в число самых активных заявителей в Информационный центр Следственного комитета России за сутки. Большинство обращений касались миграции, ЖКХ и социальных вопросов.

За прошедшие сутки в Информационный центр СК России поступили обращения от 55 жителей Петербурга и 44 жителей Ленинградской области. Всего за этот период в ведомство обратились 997 граждан.

Как сообщили в информационном центре СК, всего специалисты получили 254 звонка и 743 обращения через социальные сети. Петербуржцев и жителей Ленобласти чаще всего интересовали вопросы миграционной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, медицинской помощи, защиты прав несовершеннолетних, а также темы, связанные с участниками СВО и их семьями.

За сутки сотрудники центра предоставили 582 консультации и разъяснения. Кроме того, специалисты направили на рассмотрение 415 обращений, организовали 102 личных приема и обработали 354 сообщения в открытых источниках.

Обратиться в Информационный центр Следственного комитета можно круглосуточно по телефону или через официальные страницы ведомства в социальных сетях.