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В Петербурге на продажу выставили советскую трехколесную машину за 5,7 млн рублей
Сегодня, 12:33
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nastya960

В Петербурге на продажу выставили советскую трехколесную машину за 5,7 млн рублей

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Модель, выпущенная в 1958 году, разрабатывалась в первую очередь для людей с ограниченными возможностями.

На сайте "Авто.ру" опубликовали объявление о продаже двухместного трехколесного автомобиля-мотоколяски СМЗ С-1Л. Продавец из Петербурга предлагает этот раритетный автомобиль за 5 750 000 рублей.

Модель, выпущенная в 1958 году, разрабатывалась в первую очередь для людей с ограниченными возможностями. Машину оборудовали только одной фарой, в народе ее называли "циклом".

Автомобиль оснащен двигателем от мотоцикла ИЖ-49 мощностью 7,3 л.с. и стартером от "Москвича-401". Разгоняться автомобиль может до 60 км/час.

В начале этого года легендарный советский ЗИЛ-41045 выставили на продажу за 37 млн рублей.

Фото: Авто.ру

Теги: советский автомобиль
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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