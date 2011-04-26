Стало известно, сколько в среднем зарабатывают водители "Пассажиратотранса"

Водителям СПб ГУП "Пассажиравтотранс" проиндексировали зарплаты на 7%. Это первое значительное повышение за последние несколько лет. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту 10-го сентября.
Так как учреждение является государственным, то мера была заложена в бюджет Петербурга. В следующем году повышение составит 4%.
Средняя зарплата водителей за сентябрь перешагнет за 80 тыс рублей.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что все автобусные маршруты Петербурга разделили между собой шесть перевозчиков. 29% маршрутов останется за "Пассажиравтотрансом".
Фото: ВКонтакте / СПб ГУП "Пассажиравтотранс"
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