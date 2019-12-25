В Петербурге из-за коронавирусной инфекции потеряла зрение сотрудница Роспотребнадзора

По словам председателя комитета по здравоохранению, в случившемся нет ничего удивительного.

Сотрудница Роспотребнадзора из Петербурга заболела коронавирусом и ослепла на две недели. Об этом сообщили на канале "Санкт-Петербург".

Руководитель ведомства Наталья Башкетова рассказала, что ее коллега потеряла зрение из-за коронавируса. Сейчас девушка вылечилась, теперь она снова видит.

По словам председателя комитета по здравоохранению, в случившемся нет ничего удивительного. Дмитрий Лисовец отметил, что во время болезни у человека снижается обоняние и зрение.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Дмитрий Лисовец прокомментировал смерть привитого от коронавируса петербуржца.

Фото: Piter.tv