Смерть солистки The Сranberries: Долорес О’Риордан страдала от болей в спине и большого количества работы

Полиция Лондона занимается расследованием причины смерти ирландской певицы Долорес О’Риордан. Сми сообщают, что в последнее время солистка группы The Cranberries страдала от болей в спине и жаловалась на переработку.

В понедельник, 15 января, в отеле Hilton на улице Парк-лейн скончалась вокалистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан. Полицию на место ЧП вызвали в 09.05 по местному времени (12.05 по московскому). Уже на месте сотрудники Скотленд-Ярда констатировали смерть женщины.

Представители власти выясняют причины и обстоятельства смерти Долорес. Каких либо заявления по этому делу полиция пока не делала.

Между тем СМИ самостоятельно пытаются найти причину смерти певицы. The Daily Mail сообщает, что Долорес страдала от депрессии и психического расстройства в течение последнего года. Также вспомнили инцидент 2013 года, когда женщина, якобы, пыталась наложить на себя руки. В 2015 году ей диагностировали биполярное расстройство. Также некоторые издания сообщают о проблемах О’Риордан с питанием и алкоголем.

Известное звездными слухами TMZ сообщает, со ссылкой на друзей Долорес, что в последние недели она жаловалась на боли в спине. В прошлом году The Cranberries отменили гастрольный тур из-за плохого самочувствия солистки. Как сообщает The Irish Times, тогда представители музыкантов сказали о медицинских показаниях ,связанных с болями в спине у Долорес.

Видео: Youtube / TheCranberriesVEVO

Фото: Eva Rinaldi [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons,