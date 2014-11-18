Наркопреступлений в Ленобласти стало на 36% меньше

За семь месяцев расследовано 499 дел о незаконном обороте наркотиков.

За первые семь месяцев 2026 года в Ленинградской области расследовали 499 преступлений, связанных с незаконным оборотом запрещённых веществ. Это на 35,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Вопросы противодействия наркопреступности обсудили 26 августа на заседании антинаркотической комиссии Ленобласти. Участники сосредоточились на профилактической работе в школах и колледжах, а также на взаимодействии медицинских, правоохранительных служб, муниципалитетов и органов власти. Особое внимание уделили защите детей и подростков.

Вице-губернатор по безопасности Ярослав Серов подчеркнул необходимость усилить межведомственное взаимодействие. Чем быстрее школы, медики, правоохранители и муниципалитеты обмениваются информацией и совместно реагируют на риски, тем надёжнее защита семей и подрастающего поколения.

Ранее мы рассказывали о том, что в Приморском районе задержан мужчина, объявленный в розыск за наркотики.

Фото: Piter.TV