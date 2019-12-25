Красносельско-Калининскую линию метро продлят через улицу Доблести.

В Петербурге разработали новую трассировку участка Красносельско-Калининской линии метро от станции "Юго-Западная" до Сосновой Поляны. Маршрут принципиально согласовали с городским комитетом по транспорту, сообщили в комитете по строительству в ответ на обращение жительницы города.

В ведомстве уточнили, что трассировку пришлось скорректировать после уточнения границ размыва палеодолины. При этом окончательное расположение будущих станций пока не определено.

Для дальнейшей проработки проекта необходимо выделить финансирование на разработку документации по планировке территории и согласовать её с профильными ведомствами. После этого можно будет установить очередность и сроки проектирования. Даты начала строительства станут известны после получения положительного заключения на проектную документацию и заключения строительного контракта.

По рассматриваемому варианту после "Юго-Западной" линия пройдёт через станции "Улица Доблести" и "Петергофское шоссе" до "Сосновой Поляны". Последнюю планируют разместить рядом с улицей Тамбасова, недалеко от железнодорожной станции.

В новой схеме не предусмотрена станция "Брестская", которая присутствовала в первоначальном проекте. Ранее также рассматривался вариант со станцией "Красносельская".

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‎Фото: Piter.TV