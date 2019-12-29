МС ВасВасич готовит в Петербурге музыкальную революцию в социальных столовых

Известный в Петербурге андеграуд-музыкант Василий Царев, он же МС ВасВасич, считает, что социальные столовые следует изменить и сделать из них культурные центры.

Василий Царев рассказал Piter TV, что сейчас социальные столовые, где бесплатно могут отобедать определенные группы населения города, в среднем, работают до 16:00, а после закрываются. По его словам, в вечернее время там можно устраивать бесплатные концерты.

"Такой вариант: чуть музыки добавить, чуть песенок. Вот мы приходим в ресторан: там есть ансамбль, еще что-то – почему здесь не может быть?!", – считает ВасВасич.



"Есть такое понятие – праздничное оформление быта. И вот это оформление быта надо вносить для людей (там), где люди находятся", – добавил он.

Петербуржец отмечает, что в каждом районе есть такая социальная столовая. Василий Царев считает, что куда лучше превратить их из столовых в социальные кафе, где можно будет и послушать концерты, и посмотреть или организовать выставку.

По словам Василия, в городе множество волонтеров, которые будут готовы бесплатно организовывать праздники и музыкальные вечерка в столовых.



Две недели назад ВасВасич написал письмо в комитет по социальной политике Петербурга и сейчас ждет ответа чиновников.



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