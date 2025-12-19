Московский снегопад доберется до Петербурга к выходным

Сегодня высота снежного покрова в городе 23 сантиметра.

Синоптик Александр Колесов сообщил, что в Петербург придет московский снегопад, но в ослабленном виде. За выходные добавится 5-8 сантиметров покрова.

Ветер 9 января усилится до 8-13 м/с, на акваториях Финского залива и Ладожского озера его порывы составят 15-20 м/с. Однако с приближением атмосферного фронта стихия стихнет. Все предстоящие три дня температура воздуха -6…-11 градусов.

Когда влияние этого циклона закончится, нас ожидает смена характера погоды. Осадки прекратятся, атмосферное давление начнет расти, и погоду уже будет определять антициклон. И, конечно, морозы несколько усилятся. Александр Колесов, синоптик

