Новая Lada Largus станет доступна петербуржцам по подписке уже этой осенью

Петербуржцы смогут ездить на новой Lada Largus без покупки машины с сентября.

С сентября жители Санкт-Петербурга смогут оформить подписку на автомобиль Lada Largus через сервис "Lada Легко". Как сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа, новая модель станет доступна для аренды как в Москве, так и в Северной столице.

Сервис расширяет целевую аудиторию: теперь воспользоваться долгосрочной арендой смогут не только физические лица, но и компании. Для юридических лиц разработан специальный формат договора. Точная стоимость аренды Lada Largus на данный момент не раскрывается. В ежемесячный платеж включены страховка, техническое обслуживание и эксплуатационные расходы.

Вице-президент АВТОВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин заявил о планах дальнейшего развития сервиса. В будущем планируется расширение географии присутствия, увеличение набора дополнительных услуг и добавление новых моделей автомобилей в линейку подписки.

Ранее мы сообщили о том, что рынок автомобилей с пробегом в Петербурге вырос на 12%.

Фото: Piter.TV