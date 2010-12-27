На оранжевой ветке метро остановилось движение. Сломался поезд 

Поезда не идут в сторону станции метро площадь Александра Невского.

В четверг, 31 октября, в Петербурге приостановили движение поездов от станции улица Дыбенко в сторону станции метро площадь Александра Невского. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

По данным петербуржцев, в туннеле сломался поезд.

"В 9:35 в тоннеле сломался поезд. По техническим причинам движение поездов приостановлено", — пишут пользователи.

Отметим, что ранее на станции "Комендантский проспект" произошёл коллапс из-за задержки поездов. Пресс-служба петербургского метрополитена отметила, что в одном из поездов была найдена неисправность.

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Фото:Piter.TV