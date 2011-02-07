  1. Главная
Регги-исполнитель Андрей Куницын умер на 68-м году жизни в Петербурге
Сегодня, 14:16
Прощание с музыкантом состоится 31 октября в крематории на Шафировском проспекте.

В Северной столице 27 октября в возрасте 67 лет скончался известный регги-исполнитель Андрей Куницын. Слушатели знали музыканта под псевдонимами DR.I-BOLIT, I-BOL и RAS SIMEON, пишет "Бриф24"

Андрей Куницын получил признание публики в начале 1990-х годов, собрав группу Rainbow Army Band. Коллектив давал концерты в легендарном клубе TamTam. Особенно выделяется проект автора под названием "Регги для детей", где под редкий жанр были адаптированы сказки народов мира и детские стихи писателей СССР. 

Прощание с исполнителем состоится 31 октября в крематории на Шафировском проспекте, 12, в 11:00. 

Ранее на Piter.TV: журналист-урбанист Дмитрий Синочкин скончался в Петербурге на 69-м году жизни. 

Фото: ВКонтакте / Герберт Моралес 

Теги: андрей куницын, регги
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

