Почти половина петербуржцев гордятся компанией, в которой работают

Финансовое положение тоже оказывает влияние на восприятие работодателя.

Почти половина жителей Петербурга испытывают чувство гордости за компанию, в которой трудятся — такую статистику представил сервис по подбору вакансий SuperJob. Результаты опроса показывают, что 44% опрошенных гордятся местом своей занятости, тогда как каждый третий предпочитает держать эту информацию в тайне, а ещё 21% либо затруднились с однозначным ответом, либо заняли нейтральную позицию, подчеркивая отсутствие выраженной гордости или стеснения.

Интересно отметить различия в восприятии собственного работодателя среди разных групп населения. Женщины демонстрируют большую склонность гордиться своей профессиональной деятельностью (49% женщин удовлетворены работой, против 39% мужчин). Молодежь до 35 лет испытывает большее удовлетворение трудом, нежели старшее поколение: показатель гордости среди молодых работников составляет 44%, в то время как среди пожилых сотрудников эта цифра снижается до 41%.

Финансовое положение тоже оказывает влияние на восприятие работодателя. Те респонденты, чей месячный заработок превышает 100 тысяч рублей, гораздо реже стесняются назвать свое место работы (таких 44%), в отличие от менее обеспеченных горожан, чьи доходы не превышают 50 тысяч рублей (лишь 22% чувствуют себя комфортно, говоря о своем работодателе).

Ранее мы сообщили о том, что россияне дают подросткам на карманные расходы в среднем до 1320 рублей в неделю.

Фото: Piter.TV