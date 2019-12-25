Рынок складов в Санкт-Петербурге просел вдвое сильнее Москвы

Годом ранее показатель достигал 361,2 тыс. кв. м, таким образом спрос сократился на 62 %.

В январе-июне 2026 года совокупный объем арендованных и купленных складских площадей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составил 138,6 тыс. кв. м. Данные предоставила компания Bright Rich | CORFAC International.

Падение на петербургском рынке оказалось глубже московского. В столице и Подмосковье сделки сжались на 39 % — до 790,2 тыс. кв. м. В остальных регионах России снижение достигло 64 %. Эксперты связывают динамику с переходом компаний к осторожной модели развития: решения диктуются текущими потребностями, а не стратегическими планами. Петербургский сегмент дополнительно пострадал из-за высокой зависимости от крупных арендаторов и точечных масштабных проектов.

В целом по стране спрос на складскую недвижимость упал на 47 %: около 1 млн кв. м против почти 1,9 млн кв. м в первом полугодии 2025-го. Доля Петербурга и Ленобласти в общероссийском объеме сделок снизилась с 18,3 % до 13,4 %. На Москву и Московскую область пришлось 76,1 % спроса, оставшиеся 10,5 % закрыли прочие регионы.

Ранее мы сообщили о том, что жители Петербурга и Ленобласти все чаще отказываются от замороженной рыбы.

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