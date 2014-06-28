Пенсионерам предложили ввести единую скидку на авиабилеты

Для пожилых россиян предлагают установить федеральную льготу на внутренние авиаперелеты. Среди вариантов — скидка до 30%, 50% или более существенные преференции для отдельных категорий пенсионеров.

В России предложили закрепить на федеральном уровне единую льготу на авиаперелеты для пенсионеров. С такой инициативой выступила Партия пенсионеров, которая считает, что действующих акций и субсидированных программ недостаточно, поскольку они не гарантируют пожилым людям право на скидку.

Председатель партии Эрик Праздников заявил, что наиболее оптимальным вариантом может стать фиксированная скидка в размере 30% на авиабилеты для всех пенсионеров. По его мнению, такая мера позволит сделать перелеты доступнее, поможет пожилым людям чаще навещать родственников, путешествовать по стране и добираться до медицинских учреждений.

Также рассматривается возможность предоставления скидки в 50%. Такой вариант предлагают распространить на пенсионеров старше 70 лет, инвалидов, ветеранов труда и жителей Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера.

Еще одна обсуждаемая модель предусматривает дифференцированные льготы: скидку 30% для пенсионеров до 70 лет, 50% — для граждан старше 70 лет, а для россиян старше 80 лет — скидку 75% или один бесплатный перелет по стране в год. Кроме того, инициаторы предлагают предоставить пенсионерам право на бесплатный провоз багажа и выбор места в самолете.

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Фото: pxhere