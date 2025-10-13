В Петербурге скандального блогера Хастлера лишили автомобиля

Молочникову грозит штраф до 500 тыс. руб. по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

В Калининском районе Петербурга судебные приставы наложили арест на партию элитного сыра стоимостью 2,3 млн руб. Продукция принадлежала местному предпринимателю, который использовал коммерческое помещение под хостел, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел 3 августа 2026 года. В ходе проверки Роспотребнадзора выяснилось, что в подвале дома на улице Верности организовано производство сыров без разрешительной документации. Нарушитель, 42-летний Сергей Молочников, переоборудовал бывшее бомбоубежище под камеру хранения с температурным режимом, однако забыл уведомить надзорные органы об изменении профиля деятельности.

Судебный иск подал арендодатель здания, которому Молочников задолжал 890 тыс. руб. за коммунальные услуги. В ходе заседания представитель истца заявил, что запах выдержанного пармезана проник в вентиляцию жилых этажей, из-за чего четыре квартиры лишились арендаторов. Судья постановил арестовать 248 головок сыра в качестве обеспечительной меры.

Предприниматель пытался обжаловать решение, указав, что продукт скоропортящийся, однако экспертиза подтвердила, что срок выдержки составляет 36 месяцев, что позволяет хранить товар без потери качества до 2027 года. На данный момент партия опечатана и находится под охраной.

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Фото: Piter.TV