Эксперты прокомментировали скандал Артемия Лебедева с РПЦ

За последнее время дизайнер стал участником сразу же нескольких конфликтов.

Сегодня стало известно о том, что петербурженка взыскала с дизайнера Артемия Лебедева 116 тыс. рублей. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" вспомнили еще одну недавнюю ситуацию, связанную с его именем.

Недавно Дизайнер нецензурно высказался о мощах святых. Он назвал бесполезным "созерцание мощей". В РПЦ попросили провести проверку.

Лебедев не раз привлекал к себе внимание прессы из-за своей словесной несдержанности, однако никогда ранее он не вступал в столь откровенный конфликт с правоохранительными органами. И если поначалу он мог рассчитывать, что историю спустят на тормозах, то после столь вызывающего ответа СК РФ вероятность подобного исхода выглядит умозрительной. считают эксперты.

Отмечается, что привлечение к уголовное ответственности вряд ли будет, так как он является отцом десяти детей.

Фото: Instagram / @temalebedev