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Эксперты прокомментировали скандал Артемия Лебедева с РПЦ
Сегодня, 17:14
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Эксперты прокомментировали скандал Артемия Лебедева с РПЦ

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За последнее время дизайнер стал участником сразу же нескольких конфликтов.

Сегодня стало известно о том, что петербурженка взыскала с дизайнера Артемия Лебедева 116 тыс. рублей. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" вспомнили еще одну недавнюю ситуацию, связанную с его именем.

Недавно Дизайнер нецензурно высказался о мощах святых. Он назвал бесполезным "созерцание мощей". В РПЦ попросили провести проверку. 

Лебедев не раз привлекал к себе внимание прессы из-за своей словесной несдержанности, однако никогда ранее он не вступал в столь откровенный конфликт с правоохранительными органами. И если поначалу он мог рассчитывать, что историю спустят на тормозах, то после столь вызывающего ответа СК РФ вероятность подобного исхода выглядит умозрительной.

считают эксперты.

Отмечается, что привлечение к уголовное ответственности вряд ли будет, так как он является отцом десяти детей. 

Фото: Instagram / @temalebedev

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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