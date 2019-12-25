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Петербурженка взыскала с дизайнера Артемия Лебедева 116 тыс. рублей
Сегодня, 12:42
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Петербурженка взыскала с дизайнера Артемия Лебедева 116 тыс. рублей

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Потерпевшая требовала компенсации морального вреда в размере более 3 млн рублей. 

В среду, 29 декабря, в объединенной пресс-службе судов сообщили, что иск петербурженки в адрес дизайнера Артемия Лебедева и его студии частично удовлетворили. 

Потерпевшая требовала компенсации морального вреда в размере более 3 млн рублей. Известно, что дизайнер опубликовал видео, где рассказал о деятельности женщины и раскрыл персональные данные. Лебедев назвал истца "общественным защитником по делам семьи" и заявил, что должность придумала и сама себя назначила истец.

Ответчик на заседание не пришел. Суд удовлетворил исковые требования только к самому Лебедеву и взыскал компенсацию морального вреда, расходы по оплате экспертизы и госпошлины в общем размере 116 900 рублей. 

Фото: Piter.tv

Теги: артемий лебедев, петербург, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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