Петербурженка взыскала с дизайнера Артемия Лебедева 116 тыс. рублей

Потерпевшая требовала компенсации морального вреда в размере более 3 млн рублей.

В среду, 29 декабря, в объединенной пресс-службе судов сообщили, что иск петербурженки в адрес дизайнера Артемия Лебедева и его студии частично удовлетворили.

Потерпевшая требовала компенсации морального вреда в размере более 3 млн рублей. Известно, что дизайнер опубликовал видео, где рассказал о деятельности женщины и раскрыл персональные данные. Лебедев назвал истца "общественным защитником по делам семьи" и заявил, что должность придумала и сама себя назначила истец.

Ответчик на заседание не пришел. Суд удовлетворил исковые требования только к самому Лебедеву и взыскал компенсацию морального вреда, расходы по оплате экспертизы и госпошлины в общем размере 116 900 рублей.

Фото: Piter.tv