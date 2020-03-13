В Вепсской столице появился новый арт-объект "Журавлиная песня"

Он установлен на берегу реки Оять.

17 мая в селе Винницы Подпорожского района Ленинградской области состоялось открытие фольклорного арт-объекта "Журавлиная песня" (Kurgiden pajo). Композиция, представляющая собой резного деревянного журавля, установлена на берегу реки Оять — в месте, которое считается культурной столицей вепсского народа.

Арт-объект создан в рамках проекта "Лаборатория сказок Серебряного ожерелья России" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Журавль, выполненный из дерева и устремлённый ввысь, символизирует защиту: по замыслу авторов, его крылья оберегают от бед всех, кто садится на расположенную рядом массивную скамью. Одновременно композиция отсылает к традиционным колодцам-журавлям, которые раньше были распространены в вепсских деревнях.

Проект предусматривает установку подобных арт-объектов, связанных с местными традициями, ещё в четырёх населённых пунктах Северо-Запада.

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Фото: Telegram / Александр ДроZденко