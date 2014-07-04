Петербург заплатит почти 700 млн рублей оператору городских систем оповещения

Прием предложений продлится до 18 сентября 2025 года.

Санкт-Петербургский комитет по государственному заказу объявил конкурс на заключение договора с исполнителем, ответственным за обслуживание системы информирования жителей региона. Конкурс опубликован на портале государственных закупок, начальная стоимость контракта составляет 681 миллион рублей.

Исполнять обязательства поручено Государственному казенному учреждению "Городской мониторинговый центр".

По условиям соглашения, исполнитель должен обеспечить прием, обработку и передачу сообщений посредством специализированных технических средств вплоть до 15 декабря 2027 года. Прием предложений продлится до 18 сентября 2025 года.

Фото: Piter.TV