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Синоптик города предупредил о надвигающихся дождях
Сегодня, 15:59
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smirenny

Синоптик города предупредил о надвигающихся дождях

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Ненастная погода может продлиться десять дней.

Во вторник, 28 июля, главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что значительная зона с осадками движется на город с юга. Ливни и грозы, которые обрушатся на Северную столицу, охарактеризовали как опасное явление, поэтому петербуржцам и жителям Ленобласти следует быть аккуратными. 

Уточняется, что и завтра не ожидается улучшений. Ливень утихнет к ночи, но с новой силой начнется в среду, однако подсчитать количество осадков пока не удастся. Синоптик отметил, что город будет заливать. Дожди утихнут к пятнице, но будут повторятся с меньшей интенсивностью. Специалисты ожидают до 50 мм осадков за 12 часов. 

Ранее мы писали, что шторм валит деревья и затапливает дороги в Петербурге.

Фото: pixabay

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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