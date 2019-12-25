Синоптик города предупредил о надвигающихся дождях

Ненастная погода может продлиться десять дней.

Во вторник, 28 июля, главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что значительная зона с осадками движется на город с юга. Ливни и грозы, которые обрушатся на Северную столицу, охарактеризовали как опасное явление, поэтому петербуржцам и жителям Ленобласти следует быть аккуратными.

Уточняется, что и завтра не ожидается улучшений. Ливень утихнет к ночи, но с новой силой начнется в среду, однако подсчитать количество осадков пока не удастся. Синоптик отметил, что город будет заливать. Дожди утихнут к пятнице, но будут повторятся с меньшей интенсивностью. Специалисты ожидают до 50 мм осадков за 12 часов.

Ранее мы писали, что шторм валит деревья и затапливает дороги в Петербурге.

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