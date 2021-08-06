Бывшая жена артиста Стаса Пьехи Наталья Горчакова поведала, почему их общий сын попал в больницу. Выяснилось, что у мальчика опух палец из-за того, что тот любит отрывать заусенцы. Об этом сообщили в "КП-Петербург".
Несколько дней назад сын пожаловался на боль в пальце. В нарыв попала инфекция. Ребенку сделали операцию в городской больнице №22 в Петербурге.
По словам экс-супруги певца, мальчик стойко выдержал все процедуры и уже идет на поправку. Анестезию он перенес легко.
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Фото: ВКонтакте / Стас Пьеха
Стало известно, почему сын Стаса Пьехи попал в больницу
Несколько дней назад мальчик пожаловался на боль в пальце.
Бывшая жена артиста Стаса Пьехи Наталья Горчакова поведала, почему их общий сын попал в больницу. Выяснилось, что у мальчика опух палец из-за того, что тот любит отрывать заусенцы. Об этом сообщили в "КП-Петербург".
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