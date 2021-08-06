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Стало известно, почему сын Стаса Пьехи попал в больницу
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Стало известно, почему сын Стаса Пьехи попал в больницу

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Несколько дней назад мальчик пожаловался на боль в пальце.

Бывшая жена артиста Стаса Пьехи Наталья Горчакова поведала, почему их общий сын попал в больницу. Выяснилось, что у мальчика опух палец из-за того, что тот любит отрывать заусенцы. Об этом сообщили в "КП-Петербург".

Несколько дней назад сын пожаловался на боль в пальце. В нарыв попала инфекция. Ребенку сделали операцию в городской больнице №22 в Петербурге.

По словам экс-супруги певца, мальчик стойко выдержал все процедуры и уже идет на поправку. Анестезию он перенес легко.

Ранее на Piter.tv: Александр Розенбаум выступит на OLIMPBET Суперкубке России.

Фото: ВКонтакте / Стас Пьеха

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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