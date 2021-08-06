Стало известно, почему сын Стаса Пьехи попал в больницу

Несколько дней назад мальчик пожаловался на боль в пальце.

Бывшая жена артиста Стаса Пьехи Наталья Горчакова поведала, почему их общий сын попал в больницу. Выяснилось, что у мальчика опух палец из-за того, что тот любит отрывать заусенцы. Об этом сообщили в "КП-Петербург".



Несколько дней назад сын пожаловался на боль в пальце. В нарыв попала инфекция. Ребенку сделали операцию в городской больнице №22 в Петербурге.



По словам экс-супруги певца, мальчик стойко выдержал все процедуры и уже идет на поправку. Анестезию он перенес легко.



Ранее на Piter.tv: Александр Розенбаум выступит на OLIMPBET Суперкубке России.



Фото: ВКонтакте / Стас Пьеха