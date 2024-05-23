Петербуржцев предупредили о новой схеме мошенничества с QR-кодами в duty-free

В полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области предупредили о новой схеме мошенничества, которую злоумышленники используют в аэропортах и на вокзалах.

Под предлогом получения скидок или бонусов в магазинах duty-free они предлагают пассажирам отсканировать QR-код, чтобы похитить личные данные и получить доступ к банковским сервисам.

По информации управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий регионального ГУ МВД, мошенники представляются сотрудниками известных компаний или предлагают помощь, после чего убеждают перейти по QR-коду якобы для участия в акции, получения скидки, подарка или начисления бонусов.

После сканирования человек попадает на поддельный сайт, где его просят ввести номер телефона, реквизиты банковской карты, авторизоваться через интернет-банк или портал "Госуслуги", подтвердить действие кодом из СМС либо установить приложение. В результате преступники могут получить доступ к аккаунтам и денежным средствам жертвы.

В МВД рекомендуют не сканировать QR-коды, полученные от незнакомых людей, внимательно проверять адрес сайта перед вводом любых данных, никому не сообщать коды подтверждения из СМС и не устанавливать приложения по просьбе посторонних. Если предложение кажется слишком выгодным, от него советуют отказаться.

Ранее мы сообщили о том, что мошенники стали внедрять в свои схемы возможности внесения денег по QR-коду.

Фото: Piter.TV