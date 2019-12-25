Автомобиль полностью сгорел в Кронштадтском районе

В результате происшествия никто не пострадал.

В понедельник,9сентября, в МЧС поступило сообщение о возгорании автомобиля в Кронштадте. Инцидент произошел в 09:47 на пересечении Ленинградской улицы и Тулонской аллеи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по Петербургу.

К моменту прибытия экстренных служб открытым огнем были охвачены сгораемые части легкового автомобиля. Спустя 16 минут после вызова, в 10:03, пожар был полностью ликвидирован.

В результате происшествия никто не пострадал. К ликвидации возгорания привлекались две единицы техники и девять человек личного состава.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV