В Петербурге работодатели готовы платить больше ожиданий соискателей в десяти сферах

Наиболее заметный разрыв между ожиданиями и реальным окладом зафиксирован у менеджеров.

Работодатели Петербурга предлагают зарплаты выше финансовых запросов кандидатов сразу в нескольких профессиональных областях. Об этом свидетельствуют данные сервиса hh.ru за июнь.

Наиболее заметный разрыв между ожиданиями и реальным окладом зафиксирован у менеджеров – он достигает 30 тысяч рублей, что свидетельствует о высокой конкуренции за квалифицированные кадры.

Самые высокие зарплатные запросы в июне предъявили представители высшего и среднего менеджмента (180 тыс. рублей при предложении в 150 тыс.) и специалисты в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга (168 тыс. рублей против предлагаемых 146,5 тыс.).

При этом рынок труда демонстрирует парадоксальную ситуацию: в ряде отраслей предложения превышают ожидания. В топ-10 сфер с самыми высокими запросами вошли:

Строительство и недвижимость: ожидают 130 тыс., предлагают 112,4 тыс.;

Закупки: ожидают 120 тыс., предлагают 100 тыс.;

Информационные технологии: ожидают 120 тыс., предлагают 104,4 тыс.;

Производство и сервисное обслуживание: ожидают 120 тыс., предлагают 108,8 тыс.;

Сельское хозяйство: ожидают 120 тыс., предлагают 129 тыс.;

Финансы и бухгалтерия: ожидают 120 тыс., предлагают 100 тыс.;

Добыча сырья: ожидают 110 тыс., предлагают 118,3 тыс.;

Автомобильный бизнес: ожидают 104,5 тыс., предлагают 142,5 тыс.

Ранее мы сообщили о том, что большинство петербуржцев не готовы уволиться вслед за своим начальником.

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